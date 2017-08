– ¿Qué debe contemplar la Ley de Presupuesto de 2018, debe continuar con la inercia de años anteriores en la que no incluye mandatos legislativos de prever aumentos de jubilaciones y asignaciones familiares al ritmo de la inflación del semestre previo; ni las pautas de ajustes de salarios en el Consejo de la Magistratura y en las Fuerzas Armadas, y luego el Poder Ejecutivo lo agrega con Decisiones Administrativas que terminan elevando el déficit pautado, pese a que existe una Ley de Movilidad Jubilatoria, y previsiones de paritarias cada año en la administración pública?

– En primer lugar debo decir que en el Presupuesto 2017 se ven este año menos variaciones en las partidas aprobadas que en los anteriores. Ahí se percibe un cambio, recién salió un primer decreto de necesidad y urgencia más o menos importante en julio con un aumento de algo más de $15.000 millones en el déficit previsto, para ajustar sueldos y jubilaciones, justamente; en contraste con 2014 que terminó con un incremento del 30% por arriba de lo que había aprobado el Congreso. Con semejante nivel de modificaciones eso transforma al Presupuesto en una mera sugerencia de gastos y recursos, no en límites fijados al Poder Ejecutivo Nacional. Pero creo que falta en la Argentina una cultura de mediano y largo plazo de la política fiscal, que tiene que partir de pensar qué Estado queremos; qué bienes y servicios queremos que nos proporcione el Estado; qué nivel del Estado tiene que proveer esos bienes y servicios: el Nacional, el provincial y el municipal; y cuánto nos van a cobrar por eso. Esa visión, que tiene que ver con una mirada a 10 años, no está. Y no es algo impensado, es decir hacer como hace Suecia, sino como tienen Chile, Colombia, y otros países latinoamericanos, que permita ordenar todo.