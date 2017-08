— ¿Por qué la candidatura de Cristina Kirchner provocó tanta incertidumbre en estas PASO?

— Porque hay un grupo de argentinos que siguen referenciandose en el pasado y encuentra en la ex presidente a quien los represente y la mejor referencia de ese pasado. La ex presidente es un fenómeno municipal encapsulado. Tiene solo 10 por ciento de los municipios que la apoyan en el conurbano bonaerense pero no participa a nivel nacional. El Frente Para La Victoria no está, La Cámpora desapareció y el kirchnerismo está en franca desaparición y será en esta o en la próxima elección. Los gobernadores ya no se sacan mas fotos con la ex presidenta y esto pasa con todos los movimientos políticos que tienen su auge y luego caen por el desastre que dejaron. Hay que comparar el kirchnerismo con el menemismo del 2003 que fue la primera minoría en las elecciones y después terminó diluyéndose.