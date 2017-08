Para poder alcanzar ese objetivo el aumento promedio mensual de los precios entre agosto y diciembre no debe pasar del 0,5%. Pero no sólo ya hay aumentos autorizados en varios precios regulados para agosto y septiembre, sino que también después de octubre se espera una suba de tarifas, en particular del transporte; además, la inflación núcleo de julio fue de 1,8% en la medición del INDEC.