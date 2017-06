En lo que respecta al crecimiento económico esperado para para el año se redujo a 2,6% y en el el segundo trimestre se elevó a 1,4%. "Asimismo, continúa la proyección de un sendero descendente para la tasa de política monetaria y se corrigió levemente al alza el pronóstico de tipo de cambio nominal", manifiesta el reciente informe del REM. El economista Javier Milei manifesto a Infobae que "mientras no se realice un ajuste fiscal en serio con una fuerte reducción del gasto público la economía crecerá a tasas muy bajas que no alcanzan para mejorar el ingreso per cápita".