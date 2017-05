La expectativa del Gobierno es que la mejora de los salarios luego de las paritarias, la baja de la inflación y el impulso del crédito mejore sensiblemente la "sensación térmica" de los bonaerenses. No es un misterio para nadie que la provincia de Buenos Aires es el distrito electoral más duro para Cambiemos, en particular por el nivel de aceptación que todavía tiene la ex presidenta Cristina Kirchner (supera holgadamente el 30% de intención de voto).