"Si la meta sigue siendo la banda de 12% y 17% para la inflación del 2017, entonces el Central no debería bajar nunca las tasas, al menos hasta que las expectativas no confluyan hasta esos niveles", explica uno de los economistas más importantes de una entidad local. El consenso de las consultoras y analistas privados es que el piso para este año no baja del 20%. Sin embargo, está claro que el BCRA también tiene fuertes presiones políticas para reducir un poco las tasas y de paso no alentar inversiones en pesos que aprovechan las fuertes ganancias en moneda dura, ante un tipo de cambio muy estable.