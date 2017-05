Al ser consultado en Radio Mitre sobre las el reclamo que se hace desde El Gobierno para que los empresarios tengan un compromiso –Macri señaló en varias oportunidades que no están a la altura de las circunstancias–, Acevedo afirmó. "Es verdad eso. No hay peor astilla que la del mismo palo. Muchas veces pasa, la Argentina está muy mal acostumbrada a salir de los problemas con una brutal crisis pero en este gobierno, la decisión desde el principio del año pasado fue no hacer eso".