-El Gobierno plantea la apertura de la economía argentina. ¿Cómo se puede tomar esa decisión sin destruir a la industria en el camino?

– Es un camino más desarrollista. La Argentina ha sido uno de los primeros países industriales en Sudamérica, antes que Brasil. Algunos países en nuestra América no tienen industria, la Argentina tiene industria y está golpeada: se tienen que renovar en algunos sectores, pero no se tienen que perder. Hay discusiones entre industria y agro, servicios e industria, eso no tiene sentido. El agro tiene que hacer mucha industrialización, por ejemplo con siembra directa. No podemos basar la economía argentina en un solo sector o venderle solo a Brasil. Si dependés solo de agro, tenés una mala cosecha y estamos todos a los gritos.