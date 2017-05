La novedad es que quien utiliza la plataformad de Ripio no se entera que está operación con bitcoin. Simplemente carga la billetera virtual desde una empresa de cobranza extrabancaria (Pago Fácil o Rapipago, por ejemplo) o con un débito de la cuenta bancaria. Una vez que el dinero está acreditado es posible comprar desde allí aplicando bitcoin. Es, por ejemplo, cada vez más popular entre adolescentes, que no poseen tarjeta de crédito y quieren comprar un videojuego on line. Pueden hacerlo fácilmente a través de este sistema. También hay compañías internacionales que se instalaron en la Argentina para facilitar pagos, como el caso de Bitpay, que llegó al país en 2014.