-Es muy curioso que nunca se haya cuestionado las operatorias de dólar futuro de mis predecesores que nunca convalidaron el dólar paralelo y que se venían haciendo desde el 2005. En todo el período que vendimos dólar se actúa de acuerdo a las pautas que se fijaban en el Presupuesto. Esa pauta fue una política inalterada en todas las gestiones. El BCRA tiene que cumplir objetivos y no convalidar valores del mercado paralelo que estaban muy por encima del valor del dólar oficial, y eso fue lo que nosotros hicimos. No es verdad que hubo un solo oferente como el BCRA vendiendo dólares futuro: en todo momento hubo oferentes públicos y privados en la punta compradora y vendedora. Si las operaciones de dólar futuro se hubiesen cerrado antes de la devaluación del 17 de diciembre del 2015, algunos funcionarios de este Gobierno que estuvieron de los dos lados del mostrador no hubiesen ganado tanto dinero con esas operaciones ya que no era lo mismo cerrarlas a un dolar de 9,50 que a un dolar de 15 pesos como hicieron los funcionarios del BCRA. Haber convalidado una megadevaluación generó un fuerte suba de la tasa de inflación y la devaluación se podría haber hecho en forma gradual como yo se lo plantee a Daniel Scioli antes del ballotage de octubre de 2015.