3. Fondos Comunes de Inversión en dólares. Estos fondos no sólo rinden más que un plazo fijo, sino que tienen la ventaja de ofrecer más liquidez al inversor, ya que se puede retirar el dinero cuando uno lo desee y además permiten diversificar el riesgo. Estos fondos rinden entre el 4,5 y el 13% anual. Estos fondos nominados en dólares pueden ser suscriptos desde una cuenta en un banco local o de un banco en el exterior. Esta es una de las alternativas que plantea el especialista internacional José Siaba Serrate, quien expresó a Infobae que "la volatilidad en Argentina es por el "Efecto Temer", por lo que mejor sería que la crisis política brasileña se resuelva lo antes posible. No se ha observado un contagio de Brasil al resto del mundo, lo que configura una buena señal para los mercados emergentes, pero siempre es bueno estar cubierto en dólares si uno piensa que el problema no se resolverá en el corto plazo".