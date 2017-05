– Sí, yo creo que lo piensa el Gobierno. Es más, creo que no lo podría discutir conmigo, porque lo han pensado siempre esos sectores. Y Mauricio Macri siempre dice que los salarios están muy altos, que los trabajadores deberían laburar los fines de semana, cuando lo debería hacer él, porque se ha tomado muchos días de vacaciones en los últimos 17 meses como para pedir más esfuerzo a los trabajadores. Me parece que hay un doble discurso tremendo. Que un publicista como Durán Barba sea el que define el discurso del Gobierno habla de que no va a decir la verdad. Esto no es muy polémico, es evidente que miente: mintió para ganar las elecciones y ahora que está en el gobierno empezó diciendo que iba a solucionar todos los problemas, la revolución de la alegría, eso no pasó; después dijo que iba a ocurrir en el segundo semestre de 2016; luego dijo 2017; después brotes verdes; después segundo semestre de 2017; pero lo cierto es que la política de ellos no anda. Podemos discutir lo que quiera de nuestro modelo económico, las tensiones, las dificultades, las limitaciones de nuestra propuesta, pero con medidas neoliberales no vamos a arreglar nada en la Argentina.