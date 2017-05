Con respecto al cumplimiento de las metas fiscales trazadas para los próximos años destacó que "vamos a cumplir las metas fiscales y el año pasado, luego de 12 años, fue el primer año en el que no creció el gasto en términos reales". Dujovne reiteró, como lo hizo ayer en privado frente a algunos empresarios que concurrieron a la cena de la Cumbre de Ex Presidentes y Empresarios en el Museo de Arte Decorativo, que "el objetivo del Gobierno, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, es mantener el gasto constante en términos reales, no sólo para la Nación sino también para las provincias".