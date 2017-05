¿Qué hay que esperar? Bein no ve un aumento de las tasas de interés porque superar los niveles en los que se encuentra significaría un costo en la actividad económica. "La tasa de interés tan alta ayuda a bajar la inflación, pero también ayuda a frenar la economía. No me parece que la economía argentina se puede dar el lujo de que la empiecen a frenar cuando recién está carreteando para despegar", indicó.