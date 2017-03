Como la empresa, que viene pisando fuerte en el mercado y con un alto ritmo de expansión de sus negocios, busca u$s 50 millones, la cuenta es sencilla. Para mantener su participación, el gobierno tendría que invertir en la compañía alrededor de u$s 13,5 millones, el equivalente a unos 210 millones de pesos. En cambio si decide mantenerse al margen de la operación y deja que suscriban otros esa participación que hoy es del 27% caería bien por debajo del 20%, perdiendo peso en la compañía. "Todavía estamos evaluando qué haremos con esta oferta, no hay aún decisión tomada", le aclararon a Infobae desde ANSES. La oferta se lanzó a mediados de febrero pero vence mañana. Se trata de una decisión política: utilizar esos fondos para no perder presencia accionaria en una empresa o bien para destinarlos al objetivo principal del organismo que es el pago de jubilaciones.