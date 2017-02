El titular del BCRA, Federico Sturzenegger, también aportó lo suyo en medio del debate por las paritarias que se avecinan y abrió el paraguas. "No es cierto que los salarios no puedan aumentar más que nuestra meta sin afectar el objetivo del 17%. Todo depende de cómo se distribuye el aumento a lo largo del año", explicó durante e encuentro organizado por el IAEF. En otras palabras, no es lo mismo arreglar un 25% todo junto en enero que un convenio similar pero con subas en cuotas que arrancan en abril y llegan hasta marzo del 2018. En este último ejemplo, la mejora salarial resulta mucho menor en el promedio del año.