El secretario de Comercio dejó en claro que el Gobierno no intervendrá en los precios: "El comercio tiene un montón de costos: financieros, laborales, energéticos, etc. Hace sus cálculos de a qué precio puede vender según le conviene o no. Nosotros no nos metemos a decir 'el precio tiene que ser tanto', sino que creemos que la competencia entre comercios hace que el consumidor tenga el mejor precio".