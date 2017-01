Melconian será reemplazado por el ex titular del Banco Central (BCRA), el economista Javier González Fraga, que según explicó el propio Quintana tiene mejor sintonía con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y en particular con el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger. De hecho, este último tiene línea directa con González Fraga, quien ocupó la presidencia del BCRA a principios de los 90, en el arranque de la gestión del ex presidente Carlos Menem.