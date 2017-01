Un pequeño éxodo se vive en Pueblo Marini, una localidad ubicada en la cuenca lechera de Santa Fe. Ubicado en el departamento de Castellanos, a 50 kilómetros al norte de la ciudad cordobesa de San Francisco, los pobladores huyen de las inundaciones y del cierre de los tambos. La desesperación es tal que su presidente comunal, Gerardo Piombo, anticipó que en 2 meses el pueblo puede desaparecer: "Si no me ayuda la provincia tendré que cerrar las puertas, no tengo nada".