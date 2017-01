Pero de acuerdo a lo que pudo saber Infobae, a él se sumarían Sebastián Galiani como viceministro; Guido Sandleris, como Jefe de Asesores; y el ex JP Morgan Ariel Sigal, como jefe de Gabinete. Estos nuevos funcionarios serían confirmados hoy. No se descarta que se sumen dos economistas mas al staff principal, y por el momento no se sabe qué pasará con el histórico director de Presupuesto, Raúl Rigo, y la sub secretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. El economista Nadín Argañaraz, en tanto, continuaría como subsecretario de Desarrollo y estaría encargado de la Reforma Tributaria que encararía Dujovne para reducir los impuestos distorsivos.