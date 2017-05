Contó que su tío tiene una tele y que por las tardes miraba el programa "Caso Cerrado". En su visita a Buenos Aires, Angie lo llevó a conocer un estudio jurídico. Milton quedó obnubilado. "De grande quiero ser abogado -se ilusionó-. Cuando vuelva al Chaco, llego y me voy a la escuela. Pero no me gusta leer. Voy a contratar a la Angie para que me lea todos los libros, hoja por hoja, una y otra vez".