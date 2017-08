El ex jugador de los All Blacks, Mike Brewer, brindó una conferencia de prensa en San Isidro en el marco de la presentación de los cursos que llevarán a cabo la International Rugby Academy Southamerica (Irasam) en el país. El ex jugador neozelandés que disputó 32 caps con su seleccionado se refirió a la realidad de la selección nacional de cara al Rugby Championship: "Los Pumas han evolucionado en el juego desde que disputan el torneo junto a las potencias del hemisferio sur, lograron llevar a cabo un juego más completo desde su inclusión, sumándole al poderío de su pack de forwards la habilidad de sus backs y eso quedó demostrado en el Mundial 2015 donde jugó grandes partidos frente a los All Blacks e Irlanda. Sin embargo, después de ese cuarto puesto entraron en una meseta y necesitan sumarle nuevas ideas a su juego".