De los 73 partidos que el mediocampista de Boca acumula con la camiseta nacional (entre categoría Sub 20 y Mayor), en 64 jugó con La Pulga, quien luego del partido con Bosnia en el Mundial 2014 en el que coincidieron en campo durante 45 minutos, dijo sobre Pintita: "Fernando me conoce y él juega a que la primera opción de pase sea yo. Nos entendemos mucho, cuando le tocó entrar tuvimos más la pelota y me pude adelantar más porque él hizo lo mismo".