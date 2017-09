El crecimiento del patrimonio de la Fundación tuvo que ver con la triangulación del 2% del ingreso del contrato de AFA con el Gobierno. Hasta 2009, Agremiados tenía un convenio con Trisa, la empresa que comercializaba el fútbol. Pero tras el comienzo de Fútbol para Todos, ese vínculo desapareció y se reemplazó por uno directo con AFA, violando según la Justicia el contrato de asociación con el Gobierno que establecía que todo el dinero debía ir para los clubes. Por eso también están procesados varios directivos del fútbol, con el ex mandatario Luis Segura a la cabeza, y ex funcionarios de la administración kirchnerista, entre ellos el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich.