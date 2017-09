El mismo fue presentado en mesa de entrada el 6 de septiembre, dirigido a la vicepresidenta primera Carmen Polledo (Unión PRO), y todavía no tuvo respuesta. "En abril de 2018 se vence el contrato del predio y no sabemos dónde estamos parados. Creo en el diálogo que venimos teniendo con el Gobierno de la Ciudad, pero no corresponde que se le haga esto a un club que les da contención a más de mil chicos", dijo el vicepresidente, Luis Tarrío.