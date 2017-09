El ex futbolista peruano también aclaró que Sampaoli no sólo apelaba a los espías, sino también a la prensa local: "Le mandaba la información para que él pudiera trabajar. Pero no era con el único que hablaba. Me enteré que también trabajaba con cierta prensa local que le corroboraba lo que yo le daba, además de contrastarlo con lo que podía captar a través de otra gente. No quería que nadie lo sorprendiera ni engañara".