Almagro Boxing Club es un gimnasio de boxeadores y boxeadoras. Tiene todos los condimentos: una fachada discreta, cuadros de sus fundadores y glorias del lugar, olores, gritos y luces. La decepción y el aburrimiento no están entre las opciones. También aparece la distancia entre los boxeadores y los visitantes, rápidamente se reconoce al que es luchador y al que no. Karen Burbuja Carabajal es una de ellos, pero no una más: su historia de superación sobresale en un espacio en el que la mayoría busca noquear las adversidades.