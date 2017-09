"¿Cómo me imagino la cancha? Creo que se va a llenar porque todos tenemos una necesidad de que a Argentina le vaya bien y clasifique al Mundial de Rusia. Ese tiene que ser el objetivo de todos", agregó, mientras que al ser consultado por Fox Sports sobre si siente miedo por la situación de la Selección, cerró: "No, no conozco esa palabra".