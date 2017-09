Tampoco podrá regresar al once titular el delantero Carlos Luna, quien tiene para unos veinte días más de recuperación tras sufrir un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha. El que sí estará entre los once es el mediocampista Lucas Menossi, quien vuelve tras cumplir dos fechas de suspensión y lo hará en lugar de Hamilton Pereira mientras que Caruso Lombardi no dio a conocer si en el arco seguirá Julio Chiarini o si estará Federico Crivelli.