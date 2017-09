Allí donde nació todo se respira deporte y las estrellas de la cadena, los de las voces inconfundibles, aparecen en escena. Álvaro Martín, relator de la NBA para ESPN desde 1991, se transformó en una de las principales caras de la cadena casi por casualidad. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, el puertorriqueño contó a Infobae que "mi relación con ESPN nació con un enojo de por medio". Y añadió: "Es que un día me tomaron una prueba sin saberlo. Yo estaba en una cabina en la que estaban transmitiendo un partido de fútbol americano y al término del primer tiempo el relator mencionó mi presencia y me pidió un comentario. Sólo intenté salir del paso y al salir del aire me ofusqué muchísimo, me había parecido inconducente. Al salir, todos me aplaudieron", añadió y contó que allí comenzó su carrera como relator.