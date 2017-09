El ex tenista venezolano Nicolás Pereira, hoy cronista de ESPN y quien entrevistó a Juan Martín Del Potro en el campo de juego apenas consumada su victoria ante Roger Federer en cuartos de final, consideró sobre la relación del tandilense con sus coterráneos que "el hincha argentino es bien particular y lo conocemos. Tiene derecho a opinar sobre si le gusta o no que juegue o no la Davis porque es el mejor de ellos y los fanáticos siempre quieren lo mejor para su país".