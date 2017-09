La Copa América Centenario de Estados Unidos pudo ser una revancha para muchos jugadores de esta generación, pero la historia no quiso que eso sucediera. Di María fue sustituido en el primer tiempo del duelo ante Panamá, por la fase de grupos. Su molestia en el aductor derecho le impidió estar en los siguientes partidos: recién apareció en la final, donde no llegó a completar una hora en cancha, por no estar al cien por ciento en lo físico.