El relator Daniel Mollo no tuvo piedad anoche con su comentario final tras el empate de la Selección ante Venezuela que puso en duda la estadía del equipo nacional en el Mundial de Rusia 2018. "Vengan al país y si quieren no digan nada, no hablen con la prensa, pero por lo menos digan perdón", lanzó el partidario de Boca que también transmite los partidos de la Selección en Radio Cooperativa, AM 770.