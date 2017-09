"Pidieron por Benedetto, con el recuerdo de la salvación que concretó Palermo aquella noche lluviosa. No hubo ningún salvador. La Selección se los come a todos, incluso al técnico. Los chupa. Es una trituradora de futbolistas y entrenadores. Hubo 8 técnicos en 11 años", argumentó Varsky y concluyó: "Argentina hizo 16 goles en toda la eliminatoria. Hay algo que influye en el accionar de los delanteros, pero no se resuelve con Ulises Bueno cantando el himno y Callejeros. Probablemente sea algo más que el fútbol. Falta un mes para enfrentar a Perú, ganarle no alcanza. Con todo este panorama hay que clasificarse como sea. Los convocados la van a pasar mal, muy mal".