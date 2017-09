Jorge Sampaoli (3): Transmite nerviosismo desde afuera y su equipo no expresa lo que él verbaliza. En los cambios acertó con el ingreso de Marcos Acuña por Ángel Di María, pero se equivocó en la segunda modificación al querer cuidar a Mauro Icardi dejándolo en cancha. No quiso hacer el reemplazo de "su hombre" y se valió de Paulo Dybala. Mientras que en el último, Javier Pastore por Mauro Icardi, no estuvo desacertado porque "le quiso dar el área" a Benedetto y buscar un poco de claridad en el sector izquierdo donde estaba ya fundido físicamente Marcos Acuña.