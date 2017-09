Así, el cuerpo médico de River decidió que el cordobés, por quien pagó cerca de 3,5 millones de dólares, volviera a operarse. Esta segunda intervención fue en octubre de 2016 y entonces se desató una gran polémica en derredor de su contratación, la que no había convencido a los hinchas incluso desde antes de que el vínculo fuera formal debido a que el jugador no había superado la revisión médica. Fue Enzo Francescoli quien dijo por entonces que "no fue un error haberlo contratado. Será un error si después de esta intervención las cosas no salen bien y no puede jugar".