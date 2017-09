En San Juan, el mellizo no tuvo a su disposición a jugadores clave como Darío Benedetto, Edwin Cardona, Frank Fabra y Wilmar Barrios, afectados a sus respectivas selecciones en el marco de la fecha FIFA. A pesar de eso, el DT apostó a sostener el sistema. La rotación y la aparición de nombres que no suelen tener tanto rodaje pareció no afectar la idea primordial de ser protagonista.