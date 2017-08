Con sus declaraciones deja en claro lo que le costó al suizo superar la primera ronda del US Open 2017. No fue su mejor comienzo, arrancó lento y su rival lo aprovechó, logró el quiebre en el primer game y se llevó el primer parcial por 6-4. El helvético cometió 18 errores no forzados en ese primer tramo, por sólo seis Tiafoe.