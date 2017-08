"Entré corriendo y la seguridad me agarró. No llegué a gritarle. Messi dijo 'vengan, vengan, traiganlo'. Yo estaba nervioso, no le pude decir nada. Él me dijo 'vení crack' o algo así. Me dio un abrazo y nos sacamos una foto con mi celular. Lo llego a perder y me muero", contó el niño de 11 años con los ojos llenos de esperanza en una entrevista al Canal TN.