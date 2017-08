El silencio en las instalaciones del Lille avaló el discurso de Bielsa, quien continuó con sus argumentos contra el periodista del medio más popular de Francia. "No es conveniente lo que estoy haciendo ahora, pero hace muchos años que me irrita el daño que hace este tipo de gente. No es personal, pero tienen un procedimiento destructivo, que no busca otra cosa que no sea el conflicto", continuó el ex técnico de la Selección.