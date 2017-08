— (El juicio que debió afrontar) "Fue una locura. Llegaba a la corte y me encerraban en un cuarto con reja, y declaraba desde ahí. Tuve que pedir disculpas agachando la cabeza. La jueza me cagó a pedos, me decía que no podía hacer eso porque tenía que ser ejemplo siempre de los chicos. Ahí uno aprende. Porque uno sea lo que sea, no puede hacer lo que quiere".