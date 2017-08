A diferencia de hace unos meses, cuando Alario rechazó la suculenta propuesta de un club de China porque no era un destino futbolístico que le interesara para su crecimiento, esta vez la historia podría tener otro final. "Con lo de China no dudé, tenía la decisión tomada desde el primer momento (de no aceptarla) pero ahora creo que es diferente porque es un club importante".