El técnico consideró que "Pity Martínez debe llegar más al gol", que utiliza un sistema nuevo "con cinco volantes para asistir a Alario", y aseguró además que no lo preocupa la sequía del goleador, que lleva 10 partidos sin marcar: "No estoy preocupado porque él no lo está. Es un jugador de élite, que ya ha mostrado todas sus cualidades y lo que sufre cuando no hace goles. A mí me interesa más que aporte todas sus cualidades en función del equipo y así los goles van a venir".