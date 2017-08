"La escritura es una pasión, es una extensión de mí, pero no buscando la exteriorización. Muchas veces he escrito cosas que están guardadas o que me han servido para canalizar sentimientos o momentos de mucha alegría o de mucho dolor en mi vida. Siempre ha sido un canal para poner en palabras mis sentimientos. Escribo cuando me vienen ganas, no me exijo, pero lo hago regularmente. Es una pasión que se despertó casi de casualidad pero que hoy me llena y que es parte de mi personalidad", dijo quién hoy incursiona en el periodismo deportivo en el medio LT10 de Santa Fe.