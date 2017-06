Oggi devo salutare lo Spezia, che è stato 3 anni vicino a me e mi ha fatto sentire uno di voi. Ringrazio ogni persona che lavora in questo grande club, quelli che vedevamo tutti i giorni come quelli che non vedevamo tanto, i tifosi che mi hanno fatto sentire speciale e mi hanno rispettato sempre, e sopratutto a tutti miei compagni. Sono arrivato a Spezia con tanti sogni e ambizioni, che giustamente oggi, sono i motivi della mia uscita. Un saluto speciale al mio mister Maurizio Rollandi che mi ha trasformato, sono stato fortunato di aver trovato una persona e un allenatore come lui. Grazie di tutto Spezia 🖤 Sempre starete nel mio cuore. •Vi lascio un regalo sulla mia pagina di Facebook: http://facebook.com/leochichizolaoficial Hoy me toca saludar a Spezia, que durante 3 años supieron acompañarme y hacerme uno más de ustedes. Agradezco a cada persona que trabaja en este club tan ordenado, desde aquellos que veíamos todos los días como a esos que no; y a los hinchas que me han hecho sentir una persona especial, respetado y querido. Llegue al club con tantos sueños y ambiciones, que justamente hoy, es el motivo de mi salida. Un adiós especial a mi entrenador Maurizio Rollandi que me ha transformado. Gracias Spezia 🖤 Siempre los llevaré conmigo. •Les dejo un regalo en mi página de Facebook: http://facebook.com/leochichizolaoficial

