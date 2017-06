Tras una flojísima campaña en la temporada 1999/2000, el Gallo bajó a la B Metropolitana y ese sería el comienzo de un calvario casi eterno para sus fieles. Uno de los eternos dilemas del fútbol lleva a pensar si vale la pena ser protagonista en una competencia pero finalmente no conseguir el objetivo o pasar desapercibido en la misma y no sentir el duro impacto cuando no hay final feliz. Con esto lidió el club del Oeste durante 17 años.