En ese entonces, Oscar Ruggeri, quien entre 1990 y 1992 fue su compañero en el Fortín, declaró a La Nación: "No me arrepiento de la patada a Chilavert. Fue la única vez que me tiré a lesionar a alguien. Lo hice porque me escupió la cara". Pocos meses atrás, lo ratificó en Fox Sports.