El audio con la palabra de Oscar Más se viralizó, por eso tuvo que salir a desmentir sus dichos. "Me equivoqué y pido perdón. El único culpable soy yo. Rodrigo Mora no tiene absolutamente nada, me lo dijo Enzo. Le dije a Francescoli que cometí un error. Nunca lo dije, solo lo escuché. A lo mejor fue un error haberlo dicho", expresó "Pinino", en diálogo con El Rifle y la Gente por Radio Rivadavia.