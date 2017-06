Si bien el pico de tensión mediática se lo lleva el cruce entre el presidente y el técnico, el plantel sacó un duro comunicado donde habla de "lealtad" y de una "situación difícil de sostener". Bermúdez no dudó y también salió al cruce: "No entiendo el comunicado. Ellos nos dijeron que si no teníamos la plata que no vayamos, ¡y no fuimos! Llamamos a un referente y no quiso venir. Los jugadores y el cuerpo técnico son bárbaros, pero nosotros también estamos cansados".