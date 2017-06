Extrovertido como se muestra en las redes sociales, Dani Alves no tuvo dificultades en contemplar la grandeza de dos argentinos que supieron instalarse en la elite mundial del fútbol. "A veces creo que la vida es como un círculo. Mira, no pude librarme de estos argentinos. En el Barça tuve a Messi y ahora en la Juve tengo a Dybala. ¡Juro que los genios me siguen a todas partes", expresó el brasileño en una entrevista.